«Командир говорит по громкой связи, что у самолета какие-то технические неисправности или неполадки, <…> в связи с чем вынуждены совершить посадку в другом городе, в Кирове. В целом, они <…> постарались, чтобы паники никакой не было. Они говорят, что все под контролем», - поделился мужчина.

По его словам, причину экстренной посадки пассажирам не назвали. Сейчас люди ожидают другой борт, который доставит их в пункт назначения. Представители аэропорта выдали пассажирам еду и воду.

Дмитрий отметил, что в салоне самолета не было паники.

«Просто какие-то единичные случаи были, что кто-то очень переживает, но паники не было. Хорошо стюардессы среагировали, они как-то старались не давать места панике», - подчеркнул пассажир.

По данным «Известий» , самолет рейса Петербург - Уфа вынужденно приземлился в Кирове в связи со срабатыванием датчика системы пожаротушения в багажном отсеке.

Ранее вынужденную посадку совершил самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу. Борт приземлился в Иркутске по причине технической неисправности.