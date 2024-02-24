Посольство Южной Кореи загорелось в центре Москвы
В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошло возгорание. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, огонь вспыхнул на одном квадратном метре по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар потушили до прибытия спасательных служб.
Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности случившегося не уточнялись.
Вечером 24 февраля в Одинцове загорелась подземная парковка. На место произошедшего прибыли пожарные расчеты. Огонь охватил здание около 19:00 на Можайском шоссе у дома 112А.
В этот же день пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Академика Ильюшина в столице. Жертвой происшествия стал один человек, еще один получил ранения.