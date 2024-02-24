24 февраля 2024, 23:22

Посольство Южной Кореи загорелось в центре Москвы

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В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошло возгорание. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, огонь вспыхнул на одном квадратном метре по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар потушили до прибытия спасательных служб.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности случившегося не уточнялись.

Вечером 24 февраля в Одинцове загорелась подземная парковка. На место произошедшего прибыли пожарные расчеты. Огонь охватил здание около 19:00 на Можайском шоссе у дома 112А.

В этот же день пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Академика Ильюшина в столице. Жертвой происшествия стал один человек, еще один получил ранения.

Спасатели Пожары Южная Корея Москва
24 февраля 2024, 22:41
Огнеборцы локализовали пожар на рынке в Свердловской области
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В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке. В пресс-службе ведомства показали кадры с места событий.

По данным МЧС, в поселке Горный Щит загорелся торговый павильон. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

«На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники», - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сгорел продуктовый магазин. Огонь охватил здание ночью 16 февраля, на тушение направили 21 специалиста и шесть единиц техники. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

До этого в Свердловской области сгорела крыша производственно-складского здания. Из помещения эвакуировали семь человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Пожары МЧС РФ Свердловская область
24 февраля 2024, 21:48
Появилось видео массовой аварии в районе Пехорской улицы в Москве
Телеканал «360»
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В ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. В распоряжении «360» появилось видео массовой аварии.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. На кадрах видно, что многие автомобили выбросило на обочину. На месте работают сотрудники ГИБДД, прибыл эвакуатор.

Пока неизвестно, что послужило причиной массовой аварии. Данные о пострадавших не поступали.

ДТП Видео ГИБДД Машины Москва
24 февраля 2024, 20:57
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
РИА «Новости»
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Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В Минобороны сообщили, что силы ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

В Минобороны подчеркнули, что вражеский БПЛА уничтожили дежурные расчеты ПВО. Других подробностей ведомство не привело.

Ранее сообщалось, что саперы безопасным способом обезвредили части дрона , который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.

В результате падения беспилотника никто не пострадал и инцидент на работу комбината существенного влияния не оказал.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Беспилотники Россия ПВО
24 февраля 2024, 19:45
Массовая авария произошла на СВХ в Москве
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Массовое ДТП произошло вечером 24 февраля в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись 12 машин на Северо-восточной хорде в районе Пехорской улицы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины массовой аварии выясняются. Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее в аварию в столице попал экскурсионный автобус из Владимира , которые перевозил 20 детей. Он врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

ДТП Машины Москва

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