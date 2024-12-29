29 декабря 2024, 08:18

Посольство России в Корее принесло соболезнования после крушения борта в Муане

РИА «Новости»
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Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования семьям погибших после крушения пассажирского борта в городе Муане. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства в Telegram-канале.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и приносим искренние соболезнования семьям погибших», - заявили в посольстве.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение во время посадки в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, по предварительным данным, удалось спасти двоих.

По данным пожарных, в качестве вероятных причин крушения рассматриваются как столкновение с птицей , так и погодные условия. Также проблемы могли быть с выдвижением шасси.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:08
Компания Jeju Air принесла извинения в связи с авиакатастрофой в Муане
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Южнокорейская авиакомпания Jeju Air извинилась в связи с авиакатастрофой, случившейся в городе Муан. Об этом агентству Yonhap сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания пообещала приложить все усилия, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», - отметили в пресс-службе.

Представитель компании заявил агентству, что Boeing 737-800 эксплуатировался уже 15 лет, и за это время с ним не было ни одного несчастного случая.

Борт Jeju Air, летевший в Бангкок, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и влетел в ограждение. ЧП произошло в аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. После столкновения с преградой пассажирский лайнер загорелся. На борту находился 181 человек. предварительно, выжили двое.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 07:56
Два грузовика столкнулись на МКАД, есть пострадавший
360.ru
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Четыре автомобиля, в том числе два грузовика, столкнулись в районе Бирюлево Южное, на 32-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одного из водителей зажало рулем. На место ДТП прибыли ДПС и скорая помощь.

«АКБ отключили, водитель зажат рулевым узлом, возгорания нет, начинаем деблокацию», - рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, в ДТП пострадал один человек. Из-за аварии на трассе перекрыли две полосы.

Ранее ДТП произошло на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Гагаринском районе Саратовской области. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в бетонные блоки ограждения. Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.

Грузовики ДТП Москва
29 декабря 2024, 07:43
Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85
Global Look Press
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Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 85. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.

Летевший рейсом Муан - Бангкок пассажирский лайнер при посадке влетел в ограждение и загорелся. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пожарным удалось спасти двоих.

Сначала в Сети появилась информация, что авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения с птицами. Позже появились кадры, на которых видно, что лайнер выкатился за пределы ВВП и вспыхнул сразу после столкновения. Причиной, предположительно, стали проблемы с выдвижением шасси.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 07:32
Мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве
РИА «Новости»
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Житель Москвы не смог выйти из гаража, в котором произошел пожар. Прибывшие на место спасатели вскрыли дымящуюся постройку и нашли внутри тело мужчины, сообщил источник 360.ru экстренных службах.

Внутри гаража прозвучали взрывы. Предположительно, причиной пожара стали вспыхнувшие автозапчасти и складируемые вещи.

«Очаг найден, в гараже происходят хлопки», - отметил собеседник 360.ru.

ЧП произошло в районе Сокол, в Светлом проезде. Площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров. Спасатели локализовали, а затем ликвидировали возгорание.

«В гаражах находятся два автомобиля. Предположительно, гаражи переделаны под автосервис, проводим эвакуацию автомобилей из гаража», - добавил источник 360.ru.

Ранее автомобиль загорелся на паркинге многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Пожарные потушили огонь, информация о пострадавших не поступала. Автомобиль сгорел дотла.

Пожары Москва

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