Посольство не получало подтвержденных данных о пропавших в Израиле россиянах

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«По состоянию на 09:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах РФ, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», - подчеркнули представители дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что консульский отдел круглосуточно оказывает необходимую поддержку туристам, которые находятся в Израиле. Помимо этого, продолжается адресная работа с обращениями граждан.

«Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами», - заключили собеседники агентства.

Днем ранее Mash сообщил, что на юге Израиля пропал без вести 27-летний россиянин Андрей Козлов. По данным Telegram-канала, мужчина работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party.