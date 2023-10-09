Посольство не получало подтвержденных данных о пропавших в Израиле россиянах
Подтвержденных данных о том, что россияне пострадали или пропали без вести в Израиле, на сегодня нет. Об этом в комментарии ТАСС заявили в посольстве РФ.
«По состоянию на 09:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах РФ, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», - подчеркнули представители дипмиссии.
В посольстве обратили внимание, что консульский отдел круглосуточно оказывает необходимую поддержку туристам, которые находятся в Израиле. Помимо этого, продолжается адресная работа с обращениями граждан.
«Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами», - заключили собеседники агентства.
Днем ранее Mash сообщил, что на юге Израиля пропал без вести 27-летний россиянин Андрей Козлов. По данным Telegram-канала, мужчина работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party.