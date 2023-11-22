Пособника членов бандформирования уничтожили в Ингушетии
Российские силовики в боевом столкновении уничтожили пособника членов бандитской группы в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Четыре часа простоя В РЖД начали внутреннюю проверку после ЧП, объяснив ее грубым нарушением при организации работы станции Бряндино. Именно из-за него, подчеркнули в компании, и произошло столкновение пассажирского поезда с маневровым локомотивом.
«Поезд № 354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим», - отметили в Telegram-канале РЖД.
По данным компании, в результате ЧП чуть более, чем на час, задержался пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград - Ульяновск. На движение других составов ЧП не повлияло.
В РЖД принесли извинения пассажирам попавшего в аварию поезда и пообещали начислить им по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», а пострадавшим - по 12 тысяч.
Движение по маршруту поезд продолжил только после замены поврежденного локомотива - в 18:43 по Москве. Простоял он около четырех часов. В РЖД заверили, что предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания состава.
«В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание», - отметили в компании.
Махонин писал в Telegram-канале , что состав прибудет в Пермь 23 ноября.
СК на транспорте после ЧП возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Все обстоятельства и причины аварии предстоит установить следователям и криминалистам.
Лобовое столкновение По данным Baza , поезда столкнулись на 962-м километре Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск около 14:55 по московскому времени. С рельсов вагоны не сошли. Источник Telegram-канала уверял, что пострадали минимум 25 человек.
Машинист пассажирского поезда старался избежать столкновения и применил экстренное торможение.
Сначала причиной аварии назвали сбой системы, которая исключает следование по одним путям. В одной из публикаций Baza упомянули, что она не сработала. А машинисты пассажирского состава из-за плохой видимости поздно заметили вагоны перед собой.
Позже в РЖД подтвердили данные о 25 пострадавших, среди которых оказался один ребенок. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин привел аналогичные цифры и успокоил - людей с серьезными травмами нет.
«Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Паники в вагонах не было В поезде № 354 Пермь - Адлер ехали 369 пассажиров. Среди них - 94 ребенка. Одна из пассажирок рассказала «360», что в ее вагоне в основном были дети. На столкновение все отреагировали спокойно, паники среди пассажиров не возникло.
«Был полный вагон детей. Никто из них не пострадал. Они позвонили родителям, успокоили их», - поделилась женщина.
Прибывшие на место медики зафиксировали ушибы мягких тканей у пяти человек. В Минздраве Ульяновской области отмечали, что травмы у всех 25 пострадавших легкие, госпитализация им не потребовалась.
Глава региона Алексей Русских уточнял, что осматривали людей две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы.
«От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой. До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», - написал он в Telegram-канале.
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«Был полный вагон детей. Никто из них не пострадал. Они позвонили родителям, успокоили их», - поделилась она.
Собеседница издания отметила, что сейчас поезд уже продолжил движение. После столкновения вагоны стояли больше трех часов.
По данным РЖД , задержка поезда Адлер - Пермь составила около четырех часов. В пути следования для пассажиров организовали эстафетное медицинское сопровождение. По прибытии поезда на станцию Бугульма их обеспечат питанием.
Губернатор Пермской области Дмитрий Махонин сообщил, что всех пассажиров поезда осмотрели медработники.
«К счастью, серьезных травм, требующих госпитализации, ни у кого нет», - отметил он.
Глава региона уточнил, что людей в вагонах обеспечили всем необходимым, им раздали одеяла. Специалисты заменили поврежденный локомотив. Поезд прибудет в Пермь 23 ноября, добавил Махонин.
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Пермь - Адлер, столкнулся со стоящим маневренным тепловозом на станции Бряндино. Помощь медиков понадобилась 25 людям. Следственный комитет возбудил уголовное дело.