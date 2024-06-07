Последствия смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье сняли на видео

Вахтовый автобус попал в аварию в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края. Пострадали 28 человек, из них трое умерли. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

По данным на 11:00 (05:00 по московскому времени) пострадали 28 человек. Из них трое погибли. Из оставшихся 25 человек 19 потребовалась госпитализация. Шести пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия. На этапе эвакуации находятся 15 человек, из них восемь уже прибыли в Могучинскую центральную районную больницу. Один пациент - в стабильно тяжелом состоянии.

«Сформирована бригада врачей хирургического профиля и медсестер, в состав которой вошли врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сестры, сестры-анестизисты», - сообщила замминистра здравоохранения Забайкалья, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Елена Аранина.

Автобус на базе автомобиля «Урал» опрокинулся в трех километрах от поселка Давенда. Он перевозил рабочих-вахтовиков.