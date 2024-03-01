Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео

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На Новорязанском шоссе недалеко от съезда с Волгоградского проспекта на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Движение в районе происшествия затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Информации о числе пострадавших пока не поступала. О разливе топлива также ничего неизвестно.

Ранее легковой автомобиль врезался в такси в Москве. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших.