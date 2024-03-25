Последствия пожара в Crocus City Hall ликвидировали

Пожару 22 марта присвоили повышенный ранг сложности. Главной задачей спасателей стали поиски и спасение людей из охваченного пламенем здания.

Пламя локализовали на площади 12 900 квадратных метров только к часу ночи. Полностью пожар потушили спустя почти сутки, к вечеру субботы, 23 марта. После ликвидации огня спасатели приступили к разбору завалов, которые продолжались до вечера сегодняшнего дня.

В пресс-службе уточнили, что самым сложным участком оказался балкон зрительного зала. Металлические конструкции поднимали при помощи строительных кранов, чтобы открыть расчетам кинологов пространство для поиска тел погибших.

Всего на месте работали 586 человек и 115 единиц техники.

Пожар в Crocus City Hall устроила вооруженная группа мужчин, устроивших теракт в концертном зале. Они стреляли в упор в зрителей в фойе и зале площадки. По словам очевидцев, террористы кидали коктейли Молотова на сцену и в ряды кресел.

Жертвами террористической атаки стали 137 человек, включая трех детей, ранения различной степени тяжести получили 182 человека.

В рамках расследования уголовного дела следователи и спецслужбы задержали 11 фигурантов. Под стражу отправили шесть обвиняемых в теракте и одного вовлеченного в преступление.

Среди арестованных только один имеет гражданство России. Все остальные - иностранцы.