10 июня 2024, 08:11

Последствия пожара на севере Москвы сняли на видео

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Площадь пожара в автосалоне на севере Москвы увеличилась. С улицы Башиловской поднялся столб дыма. К тушению огня привлекут вертолет, сообщил источник 360.ru.

К месту возгорания отправили дополнительные пожарно-спасательные подразделения по рангу второму. Начали готовить вертолет. Забор воды для тушения пожара с воздуха запланировали из Большого Садового пруда.

Очевидцы сняли возгорание на камеру. Дым от автосалона распространился далеко за пределы улицы Башиловской.

Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения по 2-му Нижнемасловскому переулку от 2-й до 1-й Квесисских улиц, а также по 1-й Квесисской улице от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка.

Одноэтажное здание по улице Башиловской, 2 строение 3 загорелось утром 10 июня. По предварительной информации, никто не пострадал.

МЧС Москвы сообщило, что площадь пожара увеличилась с 50 до 200 квадратных метров, в тушении задействовали 93 специалистов и 27 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
10 июня 2024, 07:31
Автосалон загорелся на севере Москвы
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В Москве утром 10 июня загорелось одноэтажное здание на улице Башиловской, в котором работал автосалон. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Звонок в экстренные службы поступил в 05:43. Заявитель сообщил, что в здании по улице Башиловской, 2 строение 3 загорелся автосалон. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия.

К их прибытию горели стены и кровля на площади 50 квадратных метров. Пресс-служба сообщила, что, по предварительной информации, никто не пострадал. МЧС показало видео с места пожара. На нем спасатели работали на крыше задымленной постройки.

Под Новороссийском загорелся мусорный полигон. Огонь локализовали на площади тысячи квадратных метров. Пожарные занялись проливкой и отсыпкой грунта.

Пожары МЧС РФ Видео Москва
10 июня 2024, 05:09
Двое рабочих погибли в системе очистки отходов в Приморье
РИА «Новости»
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Двое рабочих погибли при очистке и обслуживании системы обеззараживания и хранения отходов в животноводческом комплексе села Степное Приморского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная прокуратура.

«Ночью 10 июня 2024 года в ходе работ по очистке и обслуживанию системы обеззараживания и хранения отходов животноводческого комплекса в селе Степное, два работника подрядной организации, 1976 и 1978 года рождения, не вышли на поверхность», - уточнило надзорное ведомство.

Их тела обнаружили в результате проведенных поисково-спасательных работ. Сейчас ведется доследственная проверка. По одной из основных версий, рабочие погибли, отравившись токсичными газами.

В надзорном ведомстве заявили, что по итогам проверки оценят исполнение требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдение техники безопасности при организации и производстве таких работ.

Ранее в Уфе два человека погибли во время пожара, который возник из-за неисправного кондиционера.

Смертность Прокуратура РФ Приморье
10 июня 2024, 04:51
Сбитый Maserati мальчик лишился ноги и находится в реанимации
РИА «Новости»
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Пострадавшему после ДТП с Maserati мальчику ампутировали часть ноги, он находится в реанимации. Об этом «Известиям» рассказала мать ребенка Елена.

Женщина добавила, что ни сам водитель, ни его родственники с ней не связывались, извинений не приносили. С ними связались только следователи.

«Он убил одного ребенка и покалечил моего сына на всю жизнь. Он ребенка оставил инвалидом. Какая речь вообще может быть о каком-то снисхождении», - заявила она.

Друг семьи предположил, что водитель своей вины не признает.

Пострадавший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок в сознании, но у него постоянно болит нога, на которой провели частичную ампутацию. Во время перевозок его вводят в общий наркоз.

Ранее стало известно, что 27-летний водитель Maserati передвигался со скоростью 280 километров в час в момент ДТП. Он уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Мужчина не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, сбив стоявших там мальчиков.

Дети Больницы ДТП Врачи Иномарки Водители
10 июня 2024, 00:47
Крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне рядом с Новороссийском
РИА «Новости»
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Спасатели локализовали возгорание на мусорном полигоне в селе у Новороссийска. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Возгорание на мусорном полигоне локализовано Процесс ликвидации усложнился из-за смены направления ветра», - написал он.

Кравченко сообщил, что сейчас сотрудники МЧС начали отсыпать грунт и продолжают пролив. В ликвидации задействовали 60 человек личного состава и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет, добавил губернатор.

Ранее в городе Волжский пожарные тушили огонь, вспыхнувший недалеко от мусоросортировочного комплекса. Мусор загорелся на территории 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали спустя два часа.

Спасатели Пожары Полигоны Мусор

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