11 февраля 2024, 08:44

Последствия ДТП с иномаркой и мотоциклом подростков в Севастополе попали на видео

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Двое подростков пострадали в ДТП с иномаркой в Севастополе. Подробности сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Авария произошла ночью 11 февраля возле дома № 46 на Отрадной улице. По данным полиции, 39-летний водитель Mercedes-Benz при повороте не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, который ехал прямо.

«В результате ДТП водитель мопеда и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу», - сообщили в МВД.

Водителя иномарки отправили на медосвидетельствование. На месте происшествия работают спецслужбы, по факту аварии началась проверка.

Ранее подросток за рулем легковушки устроил ДТП в Нижневартовске. Юноша за рулем ВАЗ столкнулся с самосвалом Faw. Водитель и три несовершеннолетних пассажира легковушки пострадали.

Мотоциклы ДТП Россия Севастополь Иномарки Водители
11 февраля 2024, 08:57
Два внедорожника провалились под лед Байкала в Иркутской области
Пресс-служба МЧС
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Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала около поселка Большое Голоустное в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Это случилось в трех километрах от берега. Людей в машинах не было.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лед. Это уже не первые случаи провалов автомобилей. <…> Могло закончиться трагедией», - отметили в ведомстве.

Жителям напомнили об ухудшении ледовой обстановки на Байкале, в частности в районах Хужира, Бугульдейки, Листвянки, Утулика. Из-за потепления на льду образовались динамические трещины. Людей попросили не рисковать жизнью и не выезжать на лед.

В конце января об опасности выхода на лед предупреждали жителей Московской области. Сотрудники территориальных управлений «Мособлпожспас» провели патрулирование на замерзших водоемах. Они призвали любителей подледного лова иметь при себе спасательный жилет и спасательные средства (веревку с грузом на конце, спасательные шипы), не выходить на водоем при плохом самочувствии, в сумерках или ночью и при плохой видимости.

Спасатели Иркутская область МЧС РФ Машины
11 февраля 2024, 08:22
Карантин ввели на Сахалине из-за птичьего гриппа на птицефабрике
Freepik
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В Южно-Сахалинске и на части территории соседнего Анивского городского округа ввели карантин по птичьему гриппу, который начали на крупной птицефабрике «Островная». Документ разместили на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства Сахалинской области.

Ограничительные мероприятия установили с 10 февраля на срок до истечения 21 дня после убоя последней птицы. Эпизоотическим очагом назвали территорию птицефабрики, угрожаемой зоной - прилегающую к ней территорию радиусом пять километров в границах Южно-Сахалинска и села Троицкое Анивского округа. Указ подписал глава региона Валерий Лимаренко.

Подразумевается также изъятие зараженных птиц и полученной от них продукции в эпизоотическом очаге и изъятие птиц в угрожаемой зоне - появились соответствующие постановления облправительства.

Птицефабрика обеспечивает основные поставки яиц и мяса птицы по всей Сахалинской области. Она еще 7 февраля приостановила продажи из-за подозрения на птичий грипп на предприятии. Там несколько дней наблюдается падеж птиц, при этом молодняк не пострадал. Въезд и выезд на территорию фабрики запретили.

Ранее сообщалось, что в январе в Московской области не выявили ни одного случая птичьего гриппа.

В Южно-Сахалинске и на части территории соседнего Анивского городского округа ввели карантин по птичьему гриппу, который начали на крупной птицефабрике «Островная».

Документ разместили на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства Сахалинской области.

Птицы Птичий грипп
11 февраля 2024, 08:00
Более 20 жителей Дальнереченска отравились в общепите
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С 5 по 10 февраля в центральную больницу Дальнереченска обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительно, они съели некачественную еду в одном из заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Дальнереченская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее материалы направили в орган предварительного расследования, который рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Всю информацию отправили для принятия решения в территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств случившегося.

Ранее 15 человек отравились в кафе в Дагестане. Семи из них, в том числе четверым детям, потребовалась госпитализация, при этом случаев тяжелого отравления нет. Восемь человек, среди которых пять детей, получают помощь на дому.

Еда Прокуратура РФ Больницы Приморье
11 февраля 2024, 07:43
Мэр Тольятти озвучил возможную причину пожара в гостиничном комплексе
Пресс-служба МЧС
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Пожар в гостинице в Тольятти мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в ресторане. Об этом заявил мэр города Николай Ренц в своем Telegram-канале.

«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание», - указал градоначальник.

Он предположил, что возгорание возникло в ресторане «Небо». По его словам, здание гостиничного комплекса сильно пострадало. Спасатели смогли локализовать пожар ночью, в 1:40 по московскому времени.

Ренц добавил, что из-за ЧП пострадали два человека. Одного пострадавшего отвезли в больницу в стабильном состоянии, а второй от госпитализации отказался.

Мэр также проинформировал, что место пожара огородят, но набережную можно будет посетить. Власти города приняли решение не останавливать соревнования «Жигулевская миля, в дни проведения которых случилось ЧП в гостиничном комплексе.

По информации МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В гостинице находились участники фестиваля фестиваля «Жигулевская миля», их эвакуировали.

Спасатели Пожары Больницы МЧС РФ Рестораны

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