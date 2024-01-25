Последние секунды полета Ил-76 попали на видео

В кадр также попала собака, которая тут же бросилась бежать. Людей в кадре нет.

Ил-76 рухнул в поле в Белгородской области днем 24 января. На месте крушения нашли осколки ракеты. Французские СМИ написали, что ВСУ могли сбить самолет из американского зенитного ракетного комплекса.

На борту были 65 пленных украинских бойцов, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому. На месте катастрофы нашли оба черных ящика самолета.

СБУ возбудила уголовное дело по статье «Нарушение законов и обычаев войны», один из пунктов которой - «Жестокое обращение с военнопленными». За это преступление может грозить пожизненное лишение свободы. В Минобороны России сообщили, что теракт совершила украинская сторона.