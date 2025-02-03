После взрыва на северо-западе Москвы возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с взрывом в подъезде жилого дома на Авиационной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На место ЧП прибыли следователи и криминалисты, они приступили к осмотру.
«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на северо-западе Москвы», - отметили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела находится на контроле в столичной прокуратуре. На место приехал прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса». Из-за ЧП в 30-этажном доме пострадали минимум пять человек, один погиб. Среди пострадавших есть женщина. После взрыва в здании сработала пожарная сигнализация. Громкий звук прозвучал в холле. Предположительно, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.