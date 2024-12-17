После взрыва на Рязанском проспекте в Москве возбудили дело

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«Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве», - заявили в пресс-службе.

Криминалисты и следователи столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время они назначат ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и медицинскую.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», - добавили в ведомстве.

ЧП произошло ранним утром 17 декабря. Пр предварительным данным, причиной взрыва стало подорванное дистанционно взрывное устройство. Погибли два человека, предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.