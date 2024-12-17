После взрыва на Рязанском проспекте в Москве проведут несколько экспертиз

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - заявили пресс-служба.

Также по факту случившегося возбудили уголовное дело.

В ходе взрыва на Рязанском проспекте погибли два человека. По неуточненным данным, один из погибших - военный, а второй - его помощник. Из-за удара повредились стекла в здании и два припаркованных рядом автомобиля.

Ранее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что около подъезда образовалась большая яма после взрыва.

Происшествие случилось после детонации СВУ. Взрывное устройство около входа в здание. Как отметил Telegram-канал Shot, взрывчатку могли активировать дистанционно.