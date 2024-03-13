13 марта 2024, 08:26

После сообщений об атаке БПЛА в Рязани перекрыли движение в сторону нефтезавода

РИА «Новости»
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Экстренные службы выдвинулись в сторону Рязанского нефтезавода. Проезд в районе предприятия перекрыли, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Сотрудники Госавтоинспекции, по словам очевидца, регулировали движение. Они пропустили в сторону Рязанского нефтезавода только машины спецслужб, в том числе скорой помощи. Личные автомобили развернули в сторону от предприятия. Журналист сообщил, что с территории завода шел дым.

Власти подтвердили факт ЧП. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в своем Telegram-канале , что Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. По его словам, началось возгорание, пострадали люди.

Три дрона повредили установку по первичной переработке нефтепродуктов , сообщил Telegram-канал «112». Два человека получили травмы. Площадь пожара, по данным журналистов, составила около 200 квадратных метров.

Беспилотники ГИБДД Дороги
13 марта 2024, 08:47
В атаках на приграничные районы России участвовали иностранные наемники
РИА «Новости»
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В попытках Украины атаковать приграничные регионы РФ принимали участие иностранные наемники. Об этом в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 1» заявил президент Владимир Путин.

«На линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами <…>, в том числе с участием иностранных наемников», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что согласно последнему докладу Генштаба, речь идет о порядка 300 наемниках.

Накануне, 12 марта, Минобороны и ФСБ сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Российские военнослужащие отбили атаки и отбросили противника назад, не допустив нарушения госграницы.

Украинские боевики при этом понесли существенные потери. По данным Минобороны, ВСУ лишились 234 боевиков, семи танков и трех БМП Bradley.

Владимир Путин
13 марта 2024, 08:24
Беспилотник сбили на подлете к НПЗ КИНЕФ в Ленобласти
РИА «Новости»
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Беспилотник самолетного типа сбили утром 13 марта на подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа», - написал он.

В результате происшествия, по данным Дрозденко, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Производство работает в штатном режиме. Последствия на месте падения беспилотника уже локализовали и устранили, заключил губернатор.

В Воронежской области минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 30 беспилотников. Данные об этом опубликовал глава региона Александр Гусев. По его данным, в нескольких муниципалитетах на месте падения обломков БПЛА обнаружили незначительные повреждения инфраструктуры и жилья на месте

Ленинградская область Беспилотники
13 марта 2024, 07:56
Стало известно о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка
РИА «Новости»
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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о возможных прилетах беспилотников.

Беспилотники
13 марта 2024, 07:48
Нефтебаза в Рязани загорелась после атаки БПЛА
РИА «Новости»
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В Рязани произошла атака беспилотником. Дрон повредил установку по первичной переработке нефтепродуктов AO «Рязаньнефтепродукт». Пострадали два человека, сообщил источник Telegram-канала «112».

Атака произошла утром 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов и спровоцировал пожар. С территории нефтебазы поднялся столб черного дыма, к месту происшествия съехались пожарно-спасательные подразделения.

По данным журналистов, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Пострадали два человека. Власти не комментировали информацию об ударе.

В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА. Власти сообщили о приближавшихся со стороны Украины беспилотниках и посоветовали жителям спрятаться в помещениях без окон. В Брянской области сбили восемь дронов , никто не пострадал.

Пожары Беспилотники

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