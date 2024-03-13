После сообщений об атаке БПЛА в Рязани перекрыли движение в сторону нефтезавода

Сотрудники Госавтоинспекции, по словам очевидца, регулировали движение. Они пропустили в сторону Рязанского нефтезавода только машины спецслужб, в том числе скорой помощи. Личные автомобили развернули в сторону от предприятия. Журналист сообщил, что с территории завода шел дым.

Власти подтвердили факт ЧП. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в своем Telegram-канале , что Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. По его словам, началось возгорание, пострадали люди.

Три дрона повредили установку по первичной переработке нефтепродуктов , сообщил Telegram-канал «112». Два человека получили травмы. Площадь пожара, по данным журналистов, составила около 200 квадратных метров.