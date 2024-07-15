После смертельного взрыва в чеченском селе возбудили дело

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Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Ранее в понедельник стало известно о взрыве баллонов в селе Башин-Кали, где с 2021 года строят гидроэлектростанцию.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что в результате ЧП погибли пять человек. Еще шестеро получили тяжелые ранения, трое из них в настоящее время находятся в реанимации. Официальную причину ЧП пока не называли.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за сварки рядом с газовыми баллонами.