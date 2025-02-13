После смертельного пожара в подмосковной деревне Подолино возбудили дело

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«Ночью в частном доме в деревне Подолино Дмитровского городского округа произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и женщины», - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Из-за случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти двум или более лицам по неосторожности.

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в частном доме. Точные причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.