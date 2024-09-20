20 сентября 2024, 08:53

После смертельного ДТП с такси в Москве возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбудили после ДТП на Мичуринском проспекте в Москве, жертвами которого стали три человека. Об этом со ссылкой на данные столичного главка МВД сообщило РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей трех человек.

По имеющимся данным, в автомобиль такси влетела машина Ford. Жертвами аварии стали три человека , еще четверо получили травмы.

Ранее на улице Планерной в Москве водитель каршеринга сбил двоих детей, один из них погиб. Первый ребенок скончался, а второго госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уголовное дело ДТП Москва
20 сентября 2024, 09:24
Москвич жестоко избил девушку за отказ познакомиться
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На юго-западе Москвы мужчина набросился на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Конфликт произошел у торгового центра на Новоясеневском проспекте. Следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фигуранта задержали в кратчайшие сроки. Сотрудники столичного СК приступили к допросу злоумышленника.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе мигрант из Узбекистана изнасиловал москвичку. Иностранца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что узбек находился в столице нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

В июне в центре Москвы избили двух участниц реалити-шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову. Последнюю увезли в больницу с травмой головы.

Уголовное дело Мигранты Мужчины Москва
20 сентября 2024, 08:54
Землетрясения повредили несколько домов в Кузбассе
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таштагольском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Эпицентр залегал в четырех километрах восточнее поселка Шерегеш. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сильные толчки ощутили не только в Шерегеше, но и в Таштаголе. От подземных толчков качало машины, сообщал сайт kp.ru , в местных магазинах побились бутылки и керамические горшки.

Всего за ночь в Кузбассе произошло три землетрясения, уточнил Telegram-канал Mash. Повреждения получили несколько жилых домов.

«На людей рушился потолок, отлетала плитка, падала мебель. Трясло и туристов на знаменитом горнолыжном курорте Шерегеш», - написали авторы публикации.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали у берегов Камчатки. Оно привело к извержению вулкана Шивелуч и выбросу пепла. Очаг залегал на глубине шести километров. После землетрясения произошло около 250 афтершоков.

Землетрясения Соцсети Машины
20 сентября 2024, 08:32
Контролеры отобрали проездные документы у ребенка на станции метро «Курская»
РИА «Новости»
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На станции метро «Курская» в Москве разразился скандал, сообщил источник 360.ru. Участниками конфликта, по его информации, стали контролеры.

«Забрали проездные документа у ребенка», - уточнил собеседник 360.ru.

На месте работает полиция. Другие подробности случившегося уточняются.

В июле в столичной подземке также разразился скандал. Мужчина пытался выгнать девушку из вагона метро из-за ее внешнего вида. Пассажира не устроила длина волос потерпевшей - стрижка якобы была слишком короткой. МВД организовало проверку по факту случившегося.

До этого пьяная пассажирка пыталась напасть на женщину с ножом. Оппонентка в ответ распылила перцовый баллончик. Полиция задержала обеих на станции «Коломенская».

Дети Скандалы Метро Москва
20 сентября 2024, 02:37
Сообщения о взрыве на электроподстанции в Кирове опровергли
РИА «Новости»
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Сообщения о взрывах на электроподстанции в Кирове не соответствуют действительности, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов. Он успокоил горожан и объяснил, что отключение электричества связано с падением дерева на ЛЭП.

Глава Кировской области заявил, что находится на рабочем месте и получает много сообщений об отключении света в нескольких районах города. По словам Соколова, многие видели яркую вспышку и сообщили о «каких-то взрывах».

«Докладываю, как было на самом деле. На линию высокого напряжения упало высокое дерево, была яркая вспышка. Никаких взрывов на подстанции не происходило. На месте работают компетентные люди», - отметил губернатор.

Он добавил, что представители экстренных служб пообещали устранить последствия падения дерева и возобновить подачу электричества в ближайшее время. Александр Соколов призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В конце августа без света остались жители Алушты и ряда соседних сел остались без света. Последствия аварии устранили в течение нескольких часов.

Электричество Россия

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