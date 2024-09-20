После смертельного ДТП с такси в Москве возбудили уголовное дело

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На юго-западе Москвы мужчина набросился на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Конфликт произошел у торгового центра на Новоясеневском проспекте. Следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фигуранта задержали в кратчайшие сроки. Сотрудники столичного СК приступили к допросу злоумышленника.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе мигрант из Узбекистана изнасиловал москвичку. Иностранца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что узбек находился в столице нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

В июне в центре Москвы избили двух участниц реалити-шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову. Последнюю увезли в больницу с травмой головы.