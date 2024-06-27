После схода с рельс поезда в Коми пропал ребенок
Экстренные службы разыскивают пассажира, пропавшего из-за схода с рельс поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Об этом сообщило РИА «Новости».
Экстренные службы разыскивают пассажира, пропавшего из-за схода с рельс поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации издания, из-за ЧП пропал ребенок 2008 года рождения. Его судьба остается неизвестной.
Источник агентства в экстренных службах также заявил, что спасатели нашли под перевернувшимися вагонами тела двух человек.