22 апреля 2024, 11:05

После потасовки в школе Нижнего Новгорода началась проверка. Участников установили

РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде установили участников потасовки в одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

На записи, которую разместили в Telegram-канале ведомства, видно, что один из учеников находится на полу, его дергает за плечи другой подросток. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим.

Родители молодого человека не обращались в полицию, подчеркнули в пресс-службе. О случившемся стало известно во время мониторинга открытых источников информации.

В настоящее время участники потасовки установлены. Проверка продолжается. Полицейские выясняют причину конфликта и дадут оценку действиям подростков и их законных представителей, заключили в МВД.

Накануне стало известно о драке в одной из петербургских школ, где ученики жестоко избили одноклассницу , сняв происходящее на видео. По информации «Фонтанки» , такую расправу дети устроили два месяца назад, но известно об этом стало только сейчас.

Дети Школы Полиция
22 апреля 2024, 11:46
Обломки метеозонда обнаружили на юго-востоке Липецкой области
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В Липецкой области нашли фрагменты метеозонда. Они не представляли опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», - заявил он.

Несмотря на то, что находка оказалась безопасной, Игорь Артамонов призвал жителей Липецкой области при обнаружении беспилотников не приближаться к ним и вызывать спасателей. Он заявил, что не следует снимать аппараты на камеру.

Украинские метеозонды 20 апреля сбили над Московской и Тульской областями, незадолго до этого три шара уничтожили в Брянской области. Минобороны России сообщило, что с их помощью планировали совершить террористическую атаку. В будущем крупные объекты укроет система безопасности «Пятница» , которую создали отечественные разработчики.

Беспилотники ПВО
22 апреля 2024, 11:03
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
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В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека. МЧС России показало кадры с места происшествия.

В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека.

МЧС России показало кадры с места происшествия.

«При пожаре в Воронеже погибли три человека. Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метров», - объявила пресс-служба.

Пожар на заводе в районе проезда Ясного и улицы Солнечной случился утром 22 апреля.

Из производственного здания вынесли четыре пропановых и один кислородный баллон. Группировку спасателей нарастили до 64 человек и 20 единиц техники, около 10 часов огонь локализовали. МЧС сообщало о двух пострадавших.

Складское помещение производственного комплекса загорелось в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Из-под кровли одноэтажного корпуса пошел густой дым, вызвали спасателей. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
22 апреля 2024, 10:44
План «Сирена» ввели в Карачаевске после нападения на полицейских
РИА «Новости»
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План «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским, ввели в Карачаевске. Об этом в Telegram-канале написал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

В ночь на 22 апреля в Карачаевске преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД. В результате погибли лейтенант полиции Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин, сообщил Темрезов.

По его словам, третий полицейский получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в больнице.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудникам МВД по КЧР, а также желаю скорейшего выздоровления раненому сотруднику», - добавил глава республики.

Он подчеркнул, что их родным окажут помощь.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским.

Уголовное дело Стрельба Полиция
22 апреля 2024, 10:00
Мужчину в плавательной шапочке задержали возле Кремля
РИА «Новости»
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Полицейские возле Кремля задержали мужчину с признаками душевного расстройства. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, мужчина находился в носках и плавательной шапочке на территории Александровского сада.

Он объяснил полицейским, что планирует возложить цветы. Правоохранители выявили признаки невменяемости и отправили его в специализированную лечебницу.

В марте в Екатеринбурге пьяный полуголый мужчина разгромил магазин с мясной продукцией. Он сломал стеклянную дверь в заведение и проник внутрь, где находились перепуганные продавцы и посетители. Прибывшие на месте полицейские задержали дебошира, им помог один из клиентов магазина.

Кроме того, жителей Нижневартовска удивила женщина, которая в полуголом виде ходила по улицам города в холодное время года, активно жестикулировала и что-то кричала.

Кремль Магазины Мужчины Екатеринбург

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