После потасовки в школе Нижнего Новгорода началась проверка. Участников установили

На записи, которую разместили в Telegram-канале ведомства, видно, что один из учеников находится на полу, его дергает за плечи другой подросток. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим.

Родители молодого человека не обращались в полицию, подчеркнули в пресс-службе. О случившемся стало известно во время мониторинга открытых источников информации.

В настоящее время участники потасовки установлены. Проверка продолжается. Полицейские выясняют причину конфликта и дадут оценку действиям подростков и их законных представителей, заключили в МВД.

Накануне стало известно о драке в одной из петербургских школ, где ученики жестоко избили одноклассницу , сняв происходящее на видео. По информации «Фонтанки» , такую расправу дети устроили два месяца назад, но известно об этом стало только сейчас.