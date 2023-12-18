После порчи имущества военкоров Сапонькова и Стешина призвали возбудить дело

Неизвестные испортили входные двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале , что потребует возбудить уголовные дела по факту порчи имущества.

«Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль», - указал он.

Парламентарий уже отправил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, а также в МВД по факту случившегося. Хинштейн назвал порчу дверей прямым воспрепятствованием профессиональной деятельности» военных корреспондентов. Произошедшее он также счел способом «устрашения» и мести за принципиальную журналистскую позицию.

Военкор Роман Сапоньков рассказал «360» подробности ЧП. По словам журналиста, ему позвонил неизвестный, представившись участковым. Злоумышленник сообщил, что дверь военкора испортили. В процессе разговора и выяснения обстоятельств Сапоньков понял, что позвонивший человек не имеет отношение к полиции. Он перезвонил собеседнику, который начал хамить и угрожать военкору.