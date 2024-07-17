После отравления в детском лагере в Кировской области возбудили дело

«Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей, отдыхавших в частном детском лагере, почувствовали сильное недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Следователи завели дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным РИА «Новости», в частном лагере отравились четверо детей.

После осмотра трех школьников отпустили домой, одну девочку госпитализировали.

Жительница Кировской области в комментарии 360.ru накануне сообщила о сильном отравлении своей дочери в частном лагере в деревне Сауничи. По словам женщины, через два дня после начала смены школьницу увезли в больницу с высокой температурой, рвотой и диареей.