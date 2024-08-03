03 августа 2024, 18:39

После отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Огонек» под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, из-за ненадлежащей организации питания 32 воспитанника в возрасте от 10 до 16 лет заболели острой кишечной инфекцией. Пятеро из них попали в больницу, остальным оказали необходимую медпомощь на месте.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи <…>, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех без исключения обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование начал Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что в лагере нарушили противоэпидемический режим: первых заболевших вовремя не изолировали от остальных. Работу смены в «Огоньке» приостановили.

Ранее более 25 детей попали в больницу из-за норовирусной инфекции в Евпатории. Оказалось, что в детском лагере не соблюдали санитарные правила при организации питания, питьевого режима, а также не проводили дезинфекцию.

Уголовное дело Дети Больницы Питание Роспотребнадзор Калининград
03 августа 2024, 19:23
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения
Пресс-служба МЧС
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Вышедшие из берегов реки затопили несколько муниципалитетов Бурятии, а также прорвали Хонхолойскую дамбу. В сложившихся условиях глава республики Александр Цыденов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Глава республики уточнил, что самая сложная ситуация сложилась в Заиграевском районе, где вышли из берегов реки Илька и Ара-Кижа. Их наполнили горные воды, сошедшие из-за обильных осадков.

В районе Новоильинска затопило 12 придомовых участка, а потоки воды смыли два автомобильных и три пешеходных моста. Пункт временного размещения открыли в в местной школе.

Кроме того, реки перекрыли дороги к населенным пунктам Горхон, Дархит и Челутай. Сложная ситуация сложилась на трассе между Саган-Нуром и Шабуром. Жителей обеспечили водой и продуктами.

«Смыта объездная дорога строящегося моста в селе Новый Заган, под угрозой обрушения мост в селе Хонхолой - движение закрыто, под угрозой прорыва объездная дорога к аварийному мосту в селе Гашей», - перечислил Цыденов.

Глава республики добавил, что из-за потоков рек переполнилось Хонхолойское водохранилище. Под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов, но в пункт временного размещения отправили только жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону затопления.

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», - заявил Цыденов в своем обращении, которое опубликовал Telegram-канал UlanMedia.

Наводнения Бурятия
03 августа 2024, 19:05
Участок федеральной трассы перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
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Проходящий через Мухоршибирский район Бурятии участок федеральной автодороги Р-258 «Байкал» с 556-го по 587-й километр закрыли для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве пояснили, что причиной стала угроза подтопления из-за перелива воды через дамбу Хонхолойского водохранилища. Сотрудники полиции выехали на дежурства в населенные пункты, попадающие в зону затопления.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что перелив через дамбу угрожает пяти населенным пунктам, но самый большой риск есть для села Хонхолой. Он добавил, что на место отправилась техника для наращивания дамбы, но угроза прихода воды остается.

Глава республики подчеркнул, что в пункты временного размещения уже привезли жителей улуса Бом , чьи дома попали в зону подтопления.

Цыденов пояснил, что причиной переполнения водохранилища стал спуск горных вод в реку Ильку и ее приток Ара Кижа. Обе они вышли из берегов и смыли два автомобильных моста в Заиграевском районе, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля временную дамбу прорвало на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. В результате происшествия погибли четыре человека , более 10 получили травмы. По данным МЧС, потоки воды размыли перемычку между 10-м и 11-м шлюзами, установленными на время ремонта.

Наводнения Алексей Цыденов Бурятия Реки
03 августа 2024, 19:03
Дрались не меньше восьми человек. Всех напавших на боксера Двали задержали
РИА «Новости»
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В массовой драке в Феодосии, в которой чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, участвовали не меньше восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По предварительной информации, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело после случившегося возбудили по двум статьям: «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура передала дело в управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Конфликт произошел 28 июля. Приехавший в Крым проводить мастер-класс боксер заступился за юношу, которого избивала группа мужчин.

Во время жесткой драки Двали выбили глаз, теперь он не сможет вернуться на ринг.

Федерация бокса России взяла на контроль ситуацию со спортсменом.

Драки Спортсмены Уголовное дело Крым Бокс Полиция Избиения
03 августа 2024, 18:35
Жителей улуса Бом эвакуировали в Бурятии
РИА «Новости»
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Жителей домов улуса Бом в Бурятии эвакуировали в пункт временного размещения из-за опасности затопления. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«В улусе Бом из домов, которые могут попасть в затопление, людей разместили в ПВР», - написал он.

По словам Цыденова, сейчас в Хонхолое в ожидании воды привели в готовность всю технику. Также о возможном затоплении предупредили местных жителей, волонтеров и специалистов экстренных служб.

В пункты временного размещения завезли матрасы, маты и другие необходимые предметы. Людей готовы обеспечить едой и водой.

Ранее на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии произошел перелив через дамбу. На фоне этого возникла угроза подтопления для пяти сел.

В конце июля из-за сильных дождей дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Ростовской области. В регионе ввели режим ЧС.

Наводнения Волонтеры Алексей Цыденов Бурятия

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