После обрушения пятиэтажки в реанимации находится один пострадавший ребенок

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. Пятеро несовершеннолетних остаются в больницах. Одного ребенка в состоянии средней тяжести лечат в Детской городской больнице Нижнего Тагила. Четверых эвакуировали в Екатеринбург, двое из них в состоянии средней тяжести, двое - в тяжелом.

Также трое взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации Екатеринбургской клинической больницы № 23.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве достигло шести человек.

Пятиэтажный жилой дом обрушился 1 августа из-за взрыва газа. ЧП затронуло 15 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.