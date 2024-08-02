После обрушения дома в Нижнем Тагиле в больницы попали 11 человек

В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставили 11 пострадавших, в том числе пятерых несовершеннолетних. Отказались от госпитализации пятеро, добавили в пресс-службе, уточнив, что всем оказали помощь амбулаторно.

Один из доставленных в больницу детей находится в тяжелом состоянии. Пока девочке оказывают помощь в Нижнем Тагиле, но скоро ее транспортируют в Екатеринбург силами санавиации.

По последним данным МЧС , из-под завалов частично обрушившегося дома спасли 15 человек. Также специалисты обнаружили тела четверых погибших.

На месте происшествия работают 550 специалистов и 74 единицы техники.

По предварительным данным МЧС, в результате частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, девять из них - дети. Об этом утром 2 августа сообщили в региональном Минздраве.