После массового отравления посетителей кафе в Приморье возбудили уголовное дело

По данным ведомства, с 5 по 10 февраля этого из-за несоблюдения санитарных норм в общепите и небезопасных для здоровья потребителей оказания услуг в сфере быстрого питания в больницу попали 22 посетителя кафе с острой кишечной инфекцией.

Следователи выезжали в заведение общепита, чтобы провести осмотр. Расследование продолжается.

В кафе также побывали сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые забрали для лабораторного исследования образцы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору. Заведение закрыли до конца разбирательств.