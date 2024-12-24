24 декабря 2024, 16:47

После крушения Ursa Major в Средиземном море возбудили уголовное дело

Соцсети
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По факту крушения грузового судна Ursa Major, потерпевшего бедствие в Средиземном море, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек.

По версии следствия, перед крушением на корабле произошел инцидент, спровоцировавший затопление сухогруза. Экипаж Ursa Major покинул борт и сообщил о случившемся спасателям.

«В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Следователи совместно с МИД установят все обстоятельства ЧП.

Российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром. В прессе появились сообщения, что перед крушением на корабле прогремел взрыв в машинном отделении.

Уголовное дело Следственный комитет России Крушение российского сухогруза Ursa Major
24 декабря 2024, 17:00
В провалившейся под лед на Байкале легковушке погиб мужчина
Пресс-служба МЧС
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Легковая машина выехала на лед Мухорского залива на Байкале и затонула. Об этом сообщили в МЧС.

«Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива. Толщина льда не превышала 10 сантиметров», - отметили в ведомстве.

Лед треснул, поэтому в 600 метрах от берега автомобиль утонул. Спасатели позже извлекли из воды тело 47-летнего водителя машины.

В МЧС напомнили, что транспортные средства могут выезжать на лед исключительно на официально открытых ледовых переправах.

Сотрудники «Мособлпожспаса» ранее предупредили, что прочность льда на водоемах из-за перепадов температур снизилась на 25%. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать все необходимые правила безопасности на водных объектах.

Машины
24 декабря 2024, 13:05
Оперштаб не выявил новые участки выбросов мазута на Кубани
РИА «Новости»
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Специалисты оперативного штаба продолжают мониторинг ситуации на Черноморском побережье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Новые участки выбросов мазута на текущее утро не обнаружены», - написал он.

В ближайшие пару дней погода позволит оперативно собирать загрязненный грунт и максимально активно вывозить мешки на временные площадки. Оттуда их доставят на спецпредприятия по утилизации. Речь идет о «Сириусе» и «Биопотенциале» в Темрюкском районе, а также об «Агентстве „Ртутная безопасность“» в Абинском районе.

Разлив мазута в Черном море произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Собственники судов займутся их подъемом и утилизацией. Владельцы танкеров также возместят ущерб после аварии.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
24 декабря 2024, 11:41
На юго-востоке Москвы из-за затопления дороги перекрыли движение транспорта
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В Москве около районе дома 16 по Перовскому шоссе произошло подтопление проезжей части. В связи с ЧП движение в этом районе частично перекрыли, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Ограничения для транспорта действуют на 2-й Карачаровской улице до Перовского шоссе, дом 16/2. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь», - отметили в пресс-службе.

Ранее движение парализовало на 40 километре МКАД. Фура Scania наехала на бетонные блоки и опрокинулась, из-за чего на трассе возникла большая пробка. Водитель грузовика выжил, ему оказали помощь медики. Из-за ЧП сотрудники Госавтоинспекции перекрыли три полосы движения из четырех, водителям посоветовали выбирать маршруты объезда.

ГИБДД Дороги Москва
24 декабря 2024, 10:51
Район крушения российского судна Ursa Major признали опасным для судоходства
Соцсети
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Район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где потерпело крушение российское грузовое судно Ursa Major, признали опасным для судоходства. Об этом сообщила испанская газета La Verdad.

«Судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить как опасный для судоходства», - написали журналисты.

Информация о крушении появилась утром. В машинной части судна, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток, прогремел взрыв. Двое членов экипажа пропали без вести. Остальные 14 спаслись и сейчас находятся в испанской Картахене.

Ранее танкер «Меркурий» потерял ход у берегов острова Симушир на Сахалине. Команда попросила о помощи. Из порта Корсаков вышло спасательное судно и благополучно отбуксировало танкер к берегу. Никто из 19 членов экипажа не пострадал.

Корабли Россия Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major

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