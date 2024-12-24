После крушения Ursa Major в Средиземном море возбудили уголовное дело

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Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть более двух человек.

По версии следствия, перед крушением на корабле произошел инцидент, спровоцировавший затопление сухогруза. Экипаж Ursa Major покинул борт и сообщил о случившемся спасателям.

«В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего», - отметили в пресс-службе.

Следователи совместно с МИД установят все обстоятельства ЧП.

Российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром. В прессе появились сообщения, что перед крушением на корабле прогремел взрыв в машинном отделении.