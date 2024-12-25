25 декабря 2024, 11:53

После крушения самолета Embraer 190 в Казахстане выжили 28 человек

Соцсети
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В авиакатастрофе в Актау с самолетом Embraer 190, летевшем из Баку в Грозный, выжили 28 человек. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

До этого в МЧС республики сообщили о госпитализации 27 человек после падения Embraer 190. Как отметил Telegram-канал Shot, семеро из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Самолет разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. После падения начался пожар, огонь потушили. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

По данным Росавиации, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Причиной случившегося стало столкновение воздушного судна с птицами. Перед падением самолет подал сигнал о бедствии.

Также стало известно, что из-за случившегося президент Азербайджана Ильхам Алиев решил вернуться в Баку из России.

Казахстан Минздрав Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 11:52
Появилось видео с выжившими пассажирами Embraer 190
Соцсети
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Спасатели продолжают эвакуировать выживших после авиакатастрофы с лайнером Embraer 190 в районе Актау. Видео с моментом спасения пострадавших появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что от удара о землю лайнер получил сильные повреждения. Сотрудники казахстанского МЧС достают раненых и передают их медикам. Некоторые пострадавшие могут идти сами, несмотря на полученные травмы.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но маршрут перестроили из-за сильного тумана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

С места ЧП госпитализировали 25 человек, их доставили в Мангистаускую областную больницу. Среди пассажиров были 16 россиян , 37 граждан Азербайджана и три гражданина Киргизии. Причиной крушения стало столкновения самолета со стаей птиц, эту информацию подтвердила пресс-служба Росавиации.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 11:26
Самолет из Баку в Грозный перенаправили в Актау из-за тумана
Соцсети
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Из-за тумана в Грозном самолет, следовавший из Баку, перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Чечни.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом падения самолета. На ролике запечатлено, как воздушное судно стремительно падает на землю. После столкновения происходит взрыв, самолет загорается, и в небо поднимается густой черный дым.

К месту крушения лайнера выехали спасатели. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Чечня Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 10:25
Самолет в Актау мог разбиться из-за птицы
Соцсети
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Самолет «Эмбрайр190» AHY8243, летевший из Баку в Грозный, мог разбиться из-за столкновения с птицей. Об этом сообщил сайт LADA.KZ.

По данным журналистов, в 11:10 (09:10 по московскому времени) республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация» отправило сообщение об объявлении аварийной ситуации самолетом «Эмбрайр190» AHY8243. Воздушное судно столкнулось с птицей, нарушилось рулевое управление. На борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В Telegram-канале «112 KZ» сообщили, что на место крушения самолета в Актау прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Воздушное судно загорелось в ходе ЧП, его уже потушили. Сейчас уточняют данные о пострадавших. По предварительной информации, есть выжившие.

Птицы Самолеты
25 декабря 2024, 09:26
Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва охватил 800 «квадратов»
Пресс-служба МЧС
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Спасатели приступили к тушению пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Алания Молл» после взрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров. По данным ведомства, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - отметили в пресс-службе.

Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Пострадали девять человек, в том числе находившиеся на улице рядом со зданием прохожие. По данным Telegram-канала Baza, жертвой взрыва стала 57-летняя уборщица. Она пришла в торговый центра перед его открытием.

К месту пожара выехал глава Республики Северная Осети - Алания Сергей Меняйло. По его словам, на месте ЧП развернули оперативный штаб. Он пообещал держать население в курсе происходящего.

Пожары МЧС РФ Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

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