После крушения поезда под Волгоградом госпитализировали 55 человек

Обнаруженные мертвыми в квартире в Санкт-Петербурге три сестры были дочерями иерея, который около 10 лет прослужил настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского в Карелии. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, родители иерея занимались биологическими науками. До принятия сана мужчина изучал энтомологию, совмещая ее с обучением в духовном училище. Иерей скончался в 2022 году.

По словам источника «Фонтанки», младшие сестры имели образование, но нигде не работали. Знакомые девушек обратили внимание, что они отдалились от семьи, в том числе от матери. Женщина часто приносила им продукты и деньги, но они могли не открывать ей дверь.

Собеседник журналистов добавил, что сестры некоторое время и вовсе отказывались принимать пищу, что привело к потере веса, но к врачам не обращались. Предположительно, девушки предпочитали лечится народными методами.

Накануне в Петербурге обнаружили трупы трех сестер. Их тела пролежали в квартире около двух недель.