26 октября 2024, 20:02

После крушения Ми-2 нашли тело четвертого погибшего

Пресс-служба МЧС
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Тело четвертого пассажира, находившегося на борту вертолета Ми-2, обнаружили на месте ЧП. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - указали в ведомстве.

Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.

По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.

В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Вертолеты Спасатели Врачи
26 октября 2024, 19:04
Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели нашли тела трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Вертолеты Спасатели
26 октября 2024, 18:42
Появились кадры с места пожара в автосервисе на северо-западе Москвы
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Пожар в автосервисе во 2-м Силикатном проезде в Москве ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», - отметил источник.

По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин , они не могли выбраться из помещения самостоятельно.

По данным МЧС , пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва
26 октября 2024, 02:39
В Хабаровске загорелась гостиница и обрушилась крыша
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В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека. Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Вызов в гостиницу на улице Морошковой, 2а поступил 26 октября в 06:31 (25 октября 23:31 по московскому времени). Загорелись крыша и третий этаж. К приезду первых расчетов площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению подключились более 20 человек и семь единиц техники.

Из здания самостоятельно вышли шесть человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Трое попали в больницу. За два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Крыша частично обрушилось, и это, по информации МЧС, осложнило тушение.

Еще один пожар вспыхнул в Чувашии. Загорелось строящееся здание мебельной фабрики.

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека.

Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Пожары Отели МЧС РФ
25 октября 2024, 19:45
Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11
Пресс-служба МЧС
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Два грузовика столкнулись и загорелись недалеко от деревни Заболотье в Тверской области. ДТП произошло на 272-м километре трассы М-11 «Нева», сообщила пресс-служба МЧС.

«По предварительной информации пострадал один человек», - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.

В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки.

Медики доставили в больницу трех пострадавших.

В Свердловской области водитель иномарки погиб , врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.

Грузовики ДТП МЧС РФ

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