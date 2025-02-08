После крупной драки в Саратове в полицию забрали восьмерых подростков

Как сообщили в ведомстве, драка произошла около одного из торговых центров Кировского района Саратова. Выехавшие на место сотрудники полиции задержали восьмерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

«В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение», - написали в пресс-службе.

Саратовская прокуратура в Telegram-канале также сообщила, что уже начала проверку в отношении работы органов системы профилактики в связи с инцидентом.

«В ТЦ „Триумф Молл“ четверо несовершеннолетних юношей вступили в словесный конфликт с компанией ранее незнакомых лиц, который перерос в драку», - уточнили в прокуратуре.

Ранее в Башкирии четверо молодых людей похитили подростка , требуя вернуть денежный долг. Они силой вытащили подростка из машины и затолкали в свое авто.