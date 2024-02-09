После крупного пожара на севере Москвы 15 человек разместили в соцгостиницах

«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за погорельцами будут наблюдать дежурные врачи. Всем постояльцам соцотеля выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Возгорание произошло прошлой ночью в жилом здании на улице Черняховского. На место быстро приехали автомобили центра медицины катастроф и скорой, а также прилетел медицинский вертолет.

Ранним утром открытый огонь ликвидировали. На месте пожара работали 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52.