12 февраля 2024, 12:04

После гибели троих детей в ДТП с поездом на Ставрополье возбудили дело

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Уголовное дело возбудили после гибели троих детей при столкновении товарного поезда и легковушки в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Смертельное ДТП произошло 11 февраля на восьмом километре перегона Светлоград - Мокрая Буйвола на регулируемом железнодорожном переезде с автоматической светофорной сигнализацией.

За рулем легковой машины, которая столкнулась с грузовым поездом, находился 35-летний мужчина. В салоне вместе с ним были женщина 1992 года рождения, два мальчика 2012 и 2015 годов рождения, а также девочка 2021 года рождения.

Дети погибли на месте ДТП, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину, по данным МЧС, также передали врачам.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

Дети ДТП СК РФ Машины Поезда
12 февраля 2024, 11:19
Самолет столкнулся с передвижным трапом в Шереметьеве
РИА «Новости»
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Самолет, севший в Шереметьеве, зацепил крылом автотрап, когда его буксировали на место стоянки после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел после посадки, когда тягач транспортировал самолет к месту высадки людей. Во время аварии в самолете находились пассажиры. Воздушное судно получило довольно серьезные повреждения и нуждается в ремонте. Пострадавших нет.

В пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло вечером 11 февраля при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку. Происшествие не повлекло задержек в отправлении авиарейсов.

В конце января самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе. Почти 200 пассажиров, из них четверо детей, высадили и отправили обратно в терминал.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Москва
12 февраля 2024, 11:01
Момент взрыва в Элисте сняли на видео
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В Элисте прогремели два взрыва. Больной шизофренией не поладил с сотрудниками центра по оказанию психологической помощи. «360» показал видео произошедшего на улице Клыкова.

Первый взрыв прогремел вечером 10 февраля в многоэтажном доме на улице Клыкова, где центр психологической помощи занимал административное помещение. Погиб один человек, пострадали пятеро. Одного из раненых после обследования отпустили лечиться амбулаторно.

Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков объявил, что им позволят вернуться домой только после обследования несущих конструкций.

Взрывное устройство, по версии следствия, принес погибший - клиент центра , страдавший шизофренией. Он поругался с сотрудником и привел в действие взрывчатку. Сотрудники Росгвардии приехали к подозреваемому домой, во время обыска прогремел второй взрыв. Пострадали три бойца. Следком показал видео с места происшествия.

Взрывы Видео
12 февраля 2024, 10:39
Пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском
РИА «Новости»
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В лесу в Новосибирской области нашли мертвой пятилетнюю девочку. Предварительно, ее убили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочка пропала в Новосибирске 23 января. На поиски отправились правоохранители и волонтеры. Две недели они безуспешно искали ее. В начале февраля очевидцы рассказали, что видели девочку рядом с магазином у села Толмачево. Полицейские и добровольцы отправились на поиски в тот район. И только 8 февраля тело девочки нашли в лесном массиве.

По предварительной информации, ее убили. На теле девочки обнаружили признаки насильственной смерти.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, вместе с девочкой в период с 20 по 23 января пропала ее мать. Они проживали в Кировском районе областного центра. Сначала нашли тело женщины. Ее обнаружили на территории Тогучинского района. Спустя время нашли мертвой ее дочь на территории Новосибирского района.

Подозреваемым в исчезновении женщины с ребенком оказался 31-летний житель областного центра. Сразу после того, как жертвы пропали, он уехал в Казахстан.

«Двадцать пятого января обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию», - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Уголовное дело Убийства Дети Женщины
12 февраля 2024, 10:22
Развился молниеносно. Школьница умерла от менингита в Липецкой области
РИА «Новости»
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Одна из учениц лицея № 6 в Данкове умерла от менингита. О смерти девочки сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.

По данным правительства региона, одна из учениц лицея умерла 9 февраля в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки выявили менингококковую и пневмококковую инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным.

После случившегося в лицее на неделю приостановили занятия. За это время в здании обработают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Сейчас медики проводят все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора также обследовали людей, которые контактировали с ребенком. Им дали необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей Данковской больницы.

«Среди контактных выявлено два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», - уточнили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что предпринимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В рамках профилактических мероприятий привили уже более 150 человек.

Дети Больницы

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