После гибели подростка из-за провода от iPhone начали проверку

Жительница Перми выплатит штраф в тысячу рублей за вывешенный в окне дома флаг ЛГБТ*. Решение принял Индустриальный районный суд города, сообщило РИА «Новости».

Суд квалифицировал это деяние как публичное демонстрирование запрещенной федеральными законами или экстремистской символики. При этом сама девушка заявляла, что не собиралась нарушать законодательство и не имела никаких экстремистских убеждений.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал наличие хронических заболеваний у фигурантки и признание ей вины. В течение 60 дней она должна оплатить штраф, флаг ЛГБТ* изымут и уничтожат. В законную силу решение суда не вступило.

В Красноярске закрыли бар Elton, в котором на 23 февраля провели ЛГБТ*-вечеринку. В праздничный вечер на сцене заведения выступили накрашенные мужчины.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.