После гибели моряка «Волгонефть 212» состав дела переквалифицировали на более тяжкий
После гибели члена экипажа «Волгонефть 212» в Керченском проливе одно из уголовных дел переквалифицировали на более тяжкое. Об этом сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.
«Переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - уточнили в ведомстве.
Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа с «Волгонефть 212» в акватории Черного моря, но один человек погиб. Также в результате ЧП случился разлив нефтепродуктов. СК возбудил два уголовных дела , Южная транспортная прокуратура организовала проверку.