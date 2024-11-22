22 ноября 2024, 10:36

После гибели девушки в промышленном парке в Подольске возбудили дело

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Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели девушки из-за падения беседки-курилки в Подольске. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

ЧП произошло во время шторма вечером 21 ноября на территории промышленного парка Гривно.

Из-за сильного порыва ветра на 22-летнюю девушку рухнула тяжелая металлическая конструкция, придавив ее. Пострадавшая умерла на месте случившегося.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - подчеркнули в пресс-службе.

Погибшей было 22 года. Следователи уже осмотрели место трагедии, в рамках дела проведут медицинскую судебную экспертизу.

СК РФ
22 ноября 2024, 07:34
Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД
РИА «Новости»
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Утром 22 ноября на МКАД на юго-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких машин, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на внутренней стороне 12-го км МКАД, в районе съезда № 11. Всего в ДТП попали микроавтобус Citroen, легковые Hyundai Avante, Hyundai Creta, неустановленная модель Toyota и поливомоечная машина КамАЗ.

Также еще один человек получил рваную рану правого предплечья и ушиб головного мозга, от госпитализации он отказался. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы движения из пяти.

Столичный Дептранс в Telegram-канале отметил, движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать заранее пути объезда.

Ранее три человека пострадали в ДТП с электробусом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Водитель не справился с управлением, машина ударилась о столб.

Скорая помощь ДТП Машины
22 ноября 2024, 00:33
Остановочный павильон раздавил женщину в Саратове
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В Саратове остановочный павильон упал на женщину. Врачи не смогли ее спасти, пострадавшая умерла в больнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Павильон опрокинулся вечером 21 ноября на улице Буровой. Находившаяся рядом женщина получила тяжелые травмы и умерла вскоре после госпитализации. Следователи осмотрели место происшествия и инициировали проверку.

Обрушение произошло из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Остановочный павильон стоял у дома по улице Буровая, 20 с 2014 года. Его установил «Городской центр размещения рекламы», но последние три года обслуживал «Дорстрой». По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

В Москве тоже поднялся сильный ветер.

Из-за пятибалльного шторма на Варшавском шоссе рухнуло дерево, один человек получил травму головы.

Саратов Следственный комитет России
21 ноября 2024, 13:36
Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот
Телеканал «360»
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Стрельбой из травматического оружия и поножовщиной обернулся конфликт двух мужчин в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой - с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.

Урал Стрельба Поножовщины
21 ноября 2024, 11:45
«Схватил за ногу и утянул в чащу». Тигр убил водителя лесовоза в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Обстоятельства гибели мужчины при нападении тигра выясняют следователи в Хабаровском крае. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По имеющимся данным, хищник атаковал человека накануне в тайге в районе имени Лазо. От полученных травм пострадавший скончался.

При проверке планируют проведение нескольких экспертиз, добавили в ведомстве. Источник Telegram-канала Mash Amur уточнил, что жертвой тигра стал водитель лесовоза.

Он остановился в 20 километрах от поселка Солонцова. Там и произошло нападение - тигр набросился на рабочего, схватил за ногу и утянул в чащу.

«Находившийся рядом коллега не успел ничего сделать», - добавил собеседник канала.

Животные

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