После ЧП с грузовым судном на Сахалине нашли тела трех человек

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«Один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», - добавили в пресс-службе.

Согласно предварительным сведениям, 18 октября в порту Корсаков на острове Сахалине перевернулся грузовой корабль. На борту судна находились восемь человек.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. На месте работают четыре судна , спасательной операцией руководит капитан порта Корсаков.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что судно опрокинулось из-за перегруза. Корабль перевозил щебень и песок. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Проверку начала транспортная прокуратура.