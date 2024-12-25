После авиакатастрофы в Актау госпитализировали девятерых россиян

«В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая троих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство трех человек уточняется», - отметили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что после крушения азербайджанского гражданского самолета в больницах Актау находятся десять граждан России.

По информации авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были граждане следующих стран: шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, а также еще один человек, гражданство которого уточняется. Все члены экипажа были гражданами Азербайджана.

Россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, перевезут на лечение в Москву. По поручению президента Владимира Путина министр Александр Куренков направил в Казахстан самолет Ил-76, на борту которого находились врачи Центроспаса, психологи МЧС, специалисты Министерства здравоохранения и современное медицинское оборудование.

Ранее стало известно, что при крушении самолета в Казахстане выжила дочь известного советского ученого Абдул-Хамида Бислиева. Он создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете.