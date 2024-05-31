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«Мы находимся между станцией „Воробьевы горы“ и следующей станцией в центр. Мы не можем выйти из вагона, все закрыты», - сказала она.

По ее словам, в вагоне отключилось электричество. В данный момент пассажиры заблокированы.

«Загорание в начале вагона, мы в конце поезда. Были резкие вспышки», - добавила очевидица.

По данным столичного департамента транспорта, на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличили интервалы движения поездов. К месту ЧП приехали бригады спасателей и скорой помощи. Они выводят людей.