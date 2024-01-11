«Пошло не по плану». Курская школа хотела замять случай с падением девочки под пол

По их словам, после случившегося на девятиклассницу начались нападки со стороны администрации и учителей.

«Да теперь будут девочку в оценках занижать. <…> Не дай бог, чтобы гнобить не начали. Школа хотела, чтобы этот инцидент не вышел за пределы <…>, но у них пошло не по плану», - рассказал один из родителей.

После падения девочка осталась цела, но заработала синяки и ссадины.

«Началась травля со стороны учителей и администрации школы в сторону девочки», - подтвердила еще одна собеседница «360».

Минобразования Курской области начало проверку по факту падения школьницы под пол. В ведомстве сообщили, что отверстие в полу было технологическим, однако школа обязана была обеспечить безопасность учеников.