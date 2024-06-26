Посетители курского суши-бара отравились курицей с сальмонеллой
Курский бар «Суши кинг», в котором отравились 13 человек, использовал при готовке несертифицированное филе цыпленка. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Владелец заведения уже попадал в поле зрения ведомства с подобными нарушениями. По данным пресс-службы, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.
Роспотребнадзор приостановил работу суши-бара, сообщили «Известия». Из 13 отравившихся посетителей кафе восьмерым потребовалась госпитализация. Ведомство напомнило, что в жару необходимо тщательно следить за сроками годности продуктов и целостностью упаковки.
Ранее гастроэнтеролог Андрей Фарбер рекомендовал людям с симптомами отравления пить больше жидкости и незамедлительно обращаться к врачу. Специалист отметил, что в таких случаях ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.