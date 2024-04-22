Посетителей ТРЦ «Миля» на юго-востоке Москвы эвакуировали

Жительница одного из домов в Дмитрове спаслась от пожара, спрыгнув с высоты четвертого этажа на плед, который растянули собравшиеся под окнами соседи. Подробностями случившегося в комментарии «360» поделился очевидец ЧП.

«Возгорание произошло в квартире, где находилась девушка. Она спала, а когда проснулась, все уже было в дыму», - пояснил мужчина.

По его информации, выйти из квартиры возможности не было - огонь уже отрезал путь к входной двери. В этой ситуации единственным вариантом оставалось окно. Соседи тут же поспешили на помощь и растянули плед, чтобы девушка могла спрыгнуть вниз.

«Она спасла кота в переноске, кинула его сначала, потом прыгнула сама», - добавил собеседник «360».

Мужчина добавил, что плед, конечно, смягчил падение, но тем не менее жительнице горящей квартиры потребовалась помощь медиков. Какие именно травмы она получила - неизвестно.

«Что-то со спиной у нее, говорят. Ее положили на жесткие носилки и сразу увезли на скорой. Это был плед обычный, он, конечно, смягчил падение, но не до конца. Я лично девушку не знаю, знаю отца. Нормальная семья», - заключил очевидец.