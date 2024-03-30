30 марта 2024, 20:53

Посетителей кинотеатра «Пионер» эвакуировали на западе Москвы

РИА «Новости»
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Посетителей кинотеатра «Пионер» в Москве эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник «360».

«Позвонил неизвестный с угрозами. После этого к кинотеатру, расположенному на Кутузовском проспекте, выехали оперативные службы», - уточнил он.

Из кинотеатра самостоятельно вышли 57 человек. Росгвардия оцепила здание и близлежащую территорию, также проводится эвакуация оставшихся людей. На месте работают кинологи.

На юго-востоке Москвы в субботу также эвакуировали торговый центр «Миля», который находится неподалеку от станции метро «Жулебино». Ранее из многофункционального офисного центра в поселке Внуково вывели 86 человек из-за подозрительной записки.

Росгвардия Запад Эвакуации Москва
30 марта 2024, 20:39
«Мы выжили».Спасенная из «Крокуса» жительница Ногинска выступила на акции памяти «Журавли»
Телеканал «360»
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Спасшаяся при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова приняла участие в акции памяти «Журавли». Она выразила благодарность охраннику, полицейским и врачам за спасение.

«Мне подарили билеты на день рождения. Так случилось… как получилось. Мы выжили благодаря охраннику Алексею Осанушкину, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», - сказала она.

Наталья Скисова поблагодарила охранника и еще одного гостя, который помог ей встать - женщина потеряла сознание, пробираясь сквозь дым. Отдельную благодарность женщина адресовала экипажу ДПС, городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, врачам и психологам. Благодаря их работе женщину привели в чувство и выписали.

Акцию памяти «Журавли» организовали у стихийного мемориала в Красногорске. На стене «Крокус Сити Холла» показали портреты погибших.

Красногорск Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 20:03
На Урале перекрыли трассу из-за риска обрушения моста
РИА «Новости»
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В Свердловской области перекрыли участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

В Свердловской области перекрыли участок трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, трасса перекрыта со 146-го по 153-й километр в оба направления. На мосту проводятся ремонтные работы.

Водителям предлагают объехать этот участок через Серебрянский тракт. Разобраться с маршрутами объезда на месте им помогают экипажи ДПС.

В начале февраля пешеходный мост обрушился на трассе Нижний Новгород - Саратов рядом с поселком Нижегородец.

Надземный переход задел тягач с цистерной, перевозивший химикаты. В результате конструкции моста упали на проезжую часть и оказавшуюся под ним инкассаторскую машину. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло, но сами инкассаторы чудом выжили и даже не получили никаких травм.

Урал Обрушения ГИБДД Работа Екатеринбург Водители Ремонтные работы
30 марта 2024, 18:58
Бытовой газ взорвался в квартире в Башкирии
РИА «Новости»
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В многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии.

ЧП произошло в доме на улице Юлаева. Примерно в час ночи на субботу в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Ожоги получил мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Эвакуацию из дома не проводили, жильцы других квартир не пострадали.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и примет меры прокурорского реагирования при наличии законных оснований.

В начале марта газ взорвался в доме в Серпухове , пострадали трое взрослых и один ребенок.

Башкирия Газ Взрывы
30 марта 2024, 18:52
Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве
РИА «Новости»
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Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».

ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.

МВД РФ Москва

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