Посетителей кинотеатра «Пионер» эвакуировали на западе Москвы

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«Позвонил неизвестный с угрозами. После этого к кинотеатру, расположенному на Кутузовском проспекте, выехали оперативные службы», - уточнил он.

Из кинотеатра самостоятельно вышли 57 человек. Росгвардия оцепила здание и близлежащую территорию, также проводится эвакуация оставшихся людей. На месте работают кинологи.

На юго-востоке Москвы в субботу также эвакуировали торговый центр «Миля», который находится неподалеку от станции метро «Жулебино». Ранее из многофункционального офисного центра в поселке Внуково вывели 86 человек из-за подозрительной записки.