16 декабря 2023, 21:22

Посетителей кафе в Москве эвакуировали из-за пожара

РИА «Новости»
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Эвакуация посетителей началась из горящего кафе на Вятской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций здания. Сейчас из помещения идет дым. Другие подробности случившегося не уточнялись, информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение удалось ликвидировать. До приезда спасателей горящее здание покинули 150 человек, сообщил источник.

Накануне пожар вспыхнул в московской конюшне на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе. Огонь охватил деревянную отделку помещения. Животных в стойлах не было. Пожарные локализовали возгорание.

Пожары Москва 2023
16 декабря 2023, 19:58
Пистолет нашли в колонке из комиссионки в Москве
Unsplash
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В музыкальном центре, который принесли для продажи в комиссионный магазин Москвы, нашли пистолет. Об этом сообщил источник «360».

Сотрудники торговой точки на Киевской улице обнаружили оружие в колонке. Информация об исправности пистолета не уточнялась. Также неизвестно, является ли он боевым.

Ранее правоохранители в Орехово-Борисове в Москве задержали 56-летнего мужчину. Его заподозрили в незаконном хранении оружия, взрывчатки и боеприпасов. В квартире жителя столицы нашли пистолет и 700 патронов.

До этого московская полиция нашла пистолеты , ружье, карабин и более 1,6 тысячи патронов в квартире другого жителя мегаполиса.

Магазины Оружие Москва 2023
16 декабря 2023, 19:06
Сотрудники МЧС спасли 19 человек во время пожара в Омске
Пресс-служба МЧС
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Омские спасатели эвакуировали 19 человек во время пожара в девятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели потушили пожар, возникший в одной из квартир на четвертом этаже жилого здания. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров.

«Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей», - указали в ведомстве.

Группа пожарных из 11 человек задействовала при работе семь единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в СНТ «Заречный» в Кургане. В жилом доме находились маленькие дети, которых спас 12-летний брат - он вытащил малышей на улицу прямо из горящего здания. Несмотря на холод, школьник донес двух мальчиков и девочку до соседей.

Пожарные приехали на место происшествия и потушили огонь, пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Тушение пожара заняло примерно полчаса. Спасатели отметили, что в доме отсутствовали пожарные извещатели, и детей спасло лишь то, что рядом оказался их смелый брат.

Пожары Дети Сибирь
16 декабря 2023, 15:49
Запертого в пустой квартире кота попросили спасти в Красноярске
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Неравнодушная жительница Красноярска заметила в одной из квартир кота, оставленного без еды и воды. Питомца заперли одного после смерти его хозяйки, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ранее волонтеры вытащили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Они дежурили в музее несколько дней и поймали животное сачком, когда оно решило покинуть свое убежище. Перед этим кот по ночам бродил по залам Эрмитажа и оставлял возле музейных экспонатов следы.

Соседка передает животному еду через щель в двери. По словам жительницы дома, кот может умереть, если его так и оставят взаперти. Кота необходимо обеспечить водой и питанием как можно скорее, пожаловалась она.

«Умирает кот в закрытой квартире! Кот уже не мяукает, а плачет как ребенок. Сил нет уже это терпеть, жалко до слез», - отметила женщина.

Она добавила, что уже обращалась в полицию, но ситуация осталась прежней - животное никто не выпустил, одинокий питомец продолжает скрестись в дверь и истошно кричать.

Коты Животные Красноярский край
16 декабря 2023, 14:45
Еще одно дело возбудили после конфликта рабочих и полиции на «Садоводе»
РИА «Новости»
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По факту конфликта рабочих с полицейскими на московском рынке «Садовод» возбудили уголовное дело о хулиганстве. На территории идут следственные действия, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

«Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции», - добавили в ведомстве.

Дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция - лишение свободы на семь лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Следователи также уточнят правомерность пребывания задержанных на территории России.

Ранее под уголовное дело попал один из задержанных. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Следствие ходатайствует о взятии подозреваемого под стражу.

Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских , когда они оказывали помощь задержанному, у которого, предположительно, случился эпилептический припадок. Мужчина попытался скрыться при проверке документов участковым, а потом набросился на него с кулаками. Припадок произошел во время задержания. Толпа иностранных граждан окружила правоохранителей, порезала колеса их автомобиля. Одному из полицейских пришлось выстрелить в воздух. Пострадавших нет.

Уголовное дело Полиция

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