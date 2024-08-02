02 августа 2024, 12:09

Посетитель поджег себя в московском МФЦ

РИА «Новости»
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В МФЦ на юго-западе Москвы объявили эвакуацию. Мужчина облил себя неизвестной жидкостью и поджег, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. По информации собеседника 360.ru, посетителю, который поджег себя, 50 лет. У него выявили ожоги головы и шеи. Сейчас его везут в больницу. Он в тяжелом состоянии.

Всех посетителей вывели из здания, добавил источник. В общей сложности эвакуировали 150 человек.

Потушить человека смогли до прибытия специалистов. С этим справились сотрудники МФЦ, заключил собеседник 360.ru.

МФЦ Москва
02 августа 2024, 13:06
Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков дома тело ребенка. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Предварительно, это девочка», - уточнили спасатели.

Пятиэтажный жилой дом в Нижнем Тагиле частично обрушился утром в четверг, 1 августа из-за взрыва газа, который разрушил 15 квартир. В результате происшествия пострадали 20 человек, включая девятерых детей.

Четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Очевидцы сообщили, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.

Спасатели Дети Газ Взрывы Россия
02 августа 2024, 12:50
Появилось фото с места поджога мужчины в московском МФЦ
Телеканал «360»
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Мужчина, который поджег себя в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте, находится в тяжелом состоянии. В распоряжении 360.ru появилось фото с места происшествия.

По словам источника 360.ru, мужчину успели потушить сотрудники МФЦ еще до прибытия экстренных служб.

У человека выявили ожоги шеи и головы. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Причины случившегося уточняются.

Известно, что из-за происшествия из здания МФЦ пришлось эвакуировать 150 человек.

Пожары Москва
02 августа 2024, 10:37
Трех пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы
РИА «Новости»
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Пострадавших после удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы с дальнейшими рекомендациями, сообщили 360.ru в Минздраве Московской области. Речь идет о троих пациентах.

ЧП произошло 28 июля недалеко от главного храма Вооруженных сил России - Патриаршего собора во имя Воскресения Христова.

В тот день МЧС предупреждало жителей и гостей региона о дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с. Известно, что молния попала в зонт одного из посетителей парка.

Смертельные травмы в результате получил мужчина. Еще три человека пострадали. Их доставили в больницу.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести», - заявили тогда в Минздраве.

Больницы
02 августа 2024, 10:04
Съехавший в реку Цыганку возле храма в Москве водитель впал в кому
РИА «Новости»
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У мужчины, который съехал на легковушке в реку Цыганку в Москве, на берегу случился эпилептический припадок. Как сообщил источник 360.ru, пострадавшего увезли в больницу.

Ранним утром 2 августа в реке Цыганке в районе Коммунарки заметили машину. Очевидцам показалось, что водитель в салоне находится без сознания. Спустя время он сам смог выбраться из машины. Его передали бригаде скорой помощи, уточнил собеседник 360.ru.

При первичном осмотре состояние мужчины не вызвало опасений. Однако спустя 20 минут у него произошел эпилептический приступ. В итоге, по данным источника, он впал в кому в карете скорой помощи по пути в больницу.

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