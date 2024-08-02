Посетитель поджег себя в московском МФЦ

Экстренные службы вызвали в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. По информации собеседника 360.ru, посетителю, который поджег себя, 50 лет. У него выявили ожоги головы и шеи. Сейчас его везут в больницу. Он в тяжелом состоянии.

Всех посетителей вывели из здания, добавил источник. В общей сложности эвакуировали 150 человек.

Потушить человека смогли до прибытия специалистов. С этим справились сотрудники МФЦ, заключил собеседник 360.ru.