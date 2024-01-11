Посетитель ночного клуба в Москве откусил палец охраннику

По данным издания, в конце декабря охранник во время дежурства в клубе заметил назойливого посетителя, который приставал к девушкам. Мужчина был пьян и вел себя вызывающе.

Baza уточнила, что за вечер его трижды выводили из клуба. При этом первые два раза посетитель реагировал спокойно, а в третий - устроил драку. Во время потасовки он внезапно укусил охранника за палец. Теперь у пострадавшего него не хватает около одного сантиметра на мизинце.

Ранее на юго-западе Москвы пьяная посетительница устроила дебош в ресторане «Бургер Кинг». Девушка начала громить кассу, швыряя стоящие на ней предметы в сторону работников и хватая оборудование.