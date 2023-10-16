Посетитель московского кафе обворовал уснувшую за столом девушку

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По данным ведомства, злоумышленник на террасе соседнего кафе увидел заснувшую за столиком незнакомку. Он подсел рядом и, воспользовавшись ситуацией, незаметно украл у нее смартфон. Положив гаджет в карман брюк, мужчина ушел.

Позже девушка, проснувшись, заметила, что ее обокрали и сообщила в полицию. Свой ущерб она оценила в 140 тысяч рублей. Сотрудникам МВД удалось по горячим следам установить причастного к краже. Во время досмотра у него изъяли похищенный смартфон.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее блогер и бывший участник «Холостяка» в женском обличье «подцепил» двух мужчин в московском баре. Новые знакомые украли у Заки Мусина браслет Cartier стоимостью 633 тысячи рублей.