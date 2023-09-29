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Потоп на подземной парковке элитного дома на улице Белинского начался около 09:00 (07:00 по московскому времени). Прорвало канализационную трубу, вода залила машины по радиатор. По парковке проплыли детские самокаты и автомобильные покрышки.

«Вонь стоит дикая, ничего сделать не могут. <…> Машины стоят дорогущие, это какой будет ущерб», - сказала жительница дома.

Среди припаркованных в комплексе машин - Porsche и BMW. Некоторые жильцы, несмотря на холодную и грязную воду, попытались пробраться к машинам и спасти часть вещей.

В августе на севере Москвы на парковке жилого дома прорвало трубу с горячей водой. Кипяток залил территорию площадью две тысячи квадратных метров.

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