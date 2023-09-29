Porsche и BMW — под потоками из канализации. Элитный дом затопило в Екатеринбурге
В столице Свердловской области произошла коммунальная авария. В апарт-отеле «Огни Екатеринбурга» прорвало трубу, холодная грязная вода заблокировала дорогие иномарки, сообщил сайт E1.ru.
Потоп на подземной парковке элитного дома на улице Белинского начался около 09:00 (07:00 по московскому времени). Прорвало канализационную трубу, вода залила машины по радиатор. По парковке проплыли детские самокаты и автомобильные покрышки.
«Вонь стоит дикая, ничего сделать не могут. <…> Машины стоят дорогущие, это какой будет ущерб», - сказала жительница дома.
Среди припаркованных в комплексе машин - Porsche и BMW. Некоторые жильцы, несмотря на холодную и грязную воду, попытались пробраться к машинам и спасти часть вещей.
В августе на севере Москвы на парковке жилого дома прорвало трубу с горячей водой. Кипяток залил территорию площадью две тысячи квадратных метров.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.