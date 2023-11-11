Пороховой завод вспыхнул в Тамбовской области

«Угрожали снять скальп». Российский школьник стал жертвой издевательств группы подростков

Группа подростков в Липецке обманом выманила 14-летнего школьника и устроила часовой сеанс издевательств с избиениями, оскорблениями и угрозами. Весь процесс мучители снимали на видео, которое после распространили в социальных сетях. Отец пострадавшего мальчика Валерий в беседе с «360» заявил, что сын теперь боится выходить на улицу, настолько сильно его запугали.

Булинг за гаражами «Угрожали расправой, говорили, что скальп можем снять, у нас нож есть. Когда они вдоволь поиздевались, то отпустили его. Все снимали на видео. Сам он говорит, что около часа все происходило», - подчеркнул Валерий.

По словам отца пострадавшего школьника, подростки просто подставляют детей, когда создают фейковые аккаунты в мессенджерах, копируя аватарки и меняя данные, а после начинают писать от их имени оскорбления другим людям. После человека приводят на такие разборки.

«Я так понял, что это происходит не в первый раз», - добавил Валерий.

Снятый ролик подростки начали распространять среди своих друзей и знакомых. Так он дошел до школы, где учится мальчик и даже попал к директору. После этого отца мальчика пригласили в учебное заведение на разговор.

Валерий подчеркнул, что после того, что узнал о случившемся с сыном, то обратился в полицию, а его знакомый отправил видео в региональный главк СК. Отец мальчика также обратился в центральное управление ведомства, чтобы случившееся не замяли.

«Мы пойдем до конца. Потому что от таких выходок пострадать могут и другие дети», - подчеркнул собеседник «360».

В пресс-службе липецкого главка СК сообщили, что начали проверку по факту избиения школьника в ходе которой они установят личности всех участников происшествия. По итогам мероприятий следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Идти до конца Валерий пояснил, что сына на встречу в торговый центр пригласила девочка из его школы. Но вместо нее мальчика там встретили старшие ребята, которые рассматривали его в качестве жертвы.

«Они его за руки вывели из торгового центра, куда его девочка пригласила. Получается, что она была с ними заодно», - заявил Валерий.

Мужчина отметил, что сыну сначала помог прохожий, которому показалось подозрительным поведение подростков. Мальчик попытался сбежать, но юноши его схватили и затащили за гаражи, где их ждали подельники. Всего над мальчиком издевались пять человек.

Ролик, о котором идет речь, опубликовал Telegram-канал местного издания «Город 48». На кадрах видно, что подростки спрятали свои лица за черными масками. Они заставили свою жертву отдавать честь, извиняться под диктовку за «распространение дезинформации», вставать на колени, а также нанесли несколько ударов. Среди участников издевательств оказалась девушка. Это ей принадлежит идея о «снятии скальпа».

«У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять. У нас есть человек, который хочет попробовать человечинки», - заявляла героиня ролика.