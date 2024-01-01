Породистого щенка выбросили в мусорку в Екатеринбурге

По информации источника, на территории жилого комплекса «Мир Труд Май» один из местных жителей проходил около контейнера и услышал жалобный писк. На место приехали коммунальные службы, которые вытащили животное.

Позднее стало известно, что женщина сама решила избавиться от щенка. Она рассказала, что спустя час после рождения у животного пропало серцебиение и она его выбросила, уточнил RT.

Волонтеры передали щенка ветеринарам, которые выявили у него аномалию развития суставов задних ног и двустороннюю заячью губу. Понесет ли женщина ответственность за свой поступок, пока что не известно.

Ранее в Иркутске мужчина выбросил собаку с 17 этажа , после чего положил тело в мусорный контейнер. Живодера задержали полицейские.